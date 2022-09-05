Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Beşiktaş'ta bulunan ‘Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları’ hakkında kamuoyunda yer alan iddiaların gerçek dışı ve yersiz olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır” denildi.

KANUNUN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE UYGULANDI

Açıklamanın devamında, “Kanunun 1. Maddesinde; ‘Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı’ hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır. Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar Kız Kulesi'ndeki restorasyonu değerlendirdi: Sökme işlemi normal İstanbul’un incisi tarihî Kız Kulesi’nde geçen sene eylül ayından beri devam eden restorasyon, sosyal medyada tartışmaları doğurdu…

'Kız Kulesi' yıkılıyor iddialarına Müzeler Genel Müdürlüğü'nden cevap İstanbul'un sembol yapıları arasında olan 'Kız Kulesi' hakkında ortaya atılan iddialara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada 'Kız Kulesi'nin olası bir depreme karşı yıkılma ihtimali bulunan külah kısmının kaldırılarak, yeniden restore edileceği bildirildi.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi’nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.