Türkiye Gazetesi

Cumhuraşkanı Erdoğan, liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomiyle alınan kararlara dair bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şu an en büyük probleminin enflasyon olduğunu söyledi.

Erdoğan, yüzde 80,21 olarak açıklanan enflasyona ilişkin "Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir.

2 bin ve altındaki icra borçları siliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'a gidiyor: 3 günde, 3 ülke Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde Balkan ülkelerie bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Sırasıyla Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a düzenlenecek resmi ziyaretlerin ardından turun son durağı Hırvastisyan'da, İslam Kültür Merkezi’nin de açılış törenine katılacak.

Bahçeli'den Erdoğan'a Yunanistan desteği: Ege'yi aşmak çok kolay MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur" sözlerine destek geldi.