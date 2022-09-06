Türkiye Gazetesi

Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuğu ihlal ederek Türk uçak ve gemilerini sürekli taciz eden Yunanistan'daki Lavrion Kampı son dönemde Türkiye karşıtı terör örgütlerinin eleman yetiştirme ve devşirme merkezi oldu. Terörist gruplara silahlı ve bombalı saldırı eğitimleri verilen Lavrion'dan gelip İstanbul'da yakalanan PKK mensubu Hüsamattin Tanrıkulu'nun yakalanış hikayesi oldukça dikkat çekti.

Terör örgütlerinin Avrupa’daki üs bölgesi haline gelen Lavrion'da sabotaj eğitimi alan “Delil” kod adlı PKK’lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul’da yakalanmıştı. PKK’lı teröristin örgüte katılmak üzereyken daha önce de gözaltına alındığı, serbest kaldıktan sonra Yunanistan’a geçtiği ve annesinin ihbarı sayesinde yakayı ele verdiği öğrenildi.

ANNESİ GEÇİT VERMEDİ

PKK’lı Tanrıkulu’nun 2021 yılında PKK’ya katılırken gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonla Habur Sınır Kapısı’nda yakalanan örgüt mensubu, o dönem çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılıp ailesine teslim edildi. PKK’lı Tanrıkulu Mart 2022’de bu defa yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçti. Teröristin annesi ise Diyarbakır’da polise başvurup oğlunun PKK’ya katıldığını ihbar etti. Lavrion Kampı’nda 3 ay silahlı ve bombalı sabotaj eğitimi alan terörist, Haziran ayında yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye döndü.

KISKIVRAK YAKALANMIŞTI

İstanbul’da, yakınları örgütün dağ kadrosunda ölen ve PKK’nın bu nedenle “değer ailesi” adını verdiği bir ailenin yanına yerleşen terörist, Kandil’den gelecek eylem talimatını beklemeye başladı. Teröristi adım adım takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem talimatı verildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan ekipler PKK’lı Tanrıkulu’nu 3 Ağustos gecesi Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde kaldığı evde kıskıvrak yakaladı. Adreste ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

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