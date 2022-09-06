Türkiye Gazetesi

Yabancı dadı furyası, yerini 'profesyonel Türk dadılar' furyasına bıraktı. Filipinler, Özbekler, Türkmenler derken şimdi ebeveynler Türk dadılara yöneliyor. Bir CEO kadar maaş isteyen Türk dadılar, yabancı dadıların ücretini geçti.

50 BİN LİRA MAAŞ ALIYORLAR

Sabah gazetesinin haberine göre profesyonel dadılar aylık 30 bin lira ile 50 bin lira arasında ücret ödeniyor. Herhangi bir eğitim şartı aranmayan dadılar sadece tecrübeli oldukları için yüksek maaşa rağmen tercih ediliyor. Profesyonel Türk dadılar bebeklere 3 yaşına kadar; uyku, beslenme, davranış gelişimi ve tuvalet alışkanlığı kazandırıyor.

ANNE VE BABALARI DA EĞİTİYORLAR

Bir gün içerisinde çocuğun tüm eylemlerimi not düşen profesyonel dadılar çocukları anbean takip ediyor. Dadılar çocukları değil aynı zamanda aileleri de eğitiyor. Profesyonel dadılar anne ve babalara çocuk eğitimleriyle ilgili özel dersler veriyor.

TOPLU TAŞIMA KULLANMIYORLAR

Dadılar sadece yüksek maaşlarıyla dikkat çekmiyor. Aynı zamanda adeta bir şirket CEO'su gibi işe girecekleri evlerde ailelerle pazarlığa oturup, belirli şartlar sunuyor. Toplu taşıma kullanmayan dadılar, özel şoförlü araçlarla gezmeyi istiyor. Lüks seyahat tutkunu olan dadılar, uçak yolculuklarını da sadece 'business sınıf'ta yapıyor.

KENDİLERİ AİT İNTERNET SİTELERİ VAR

Dadıların bazıları ikiz-üçüz-dördüz bazıları prematüre bebekler konusunda uzman. Bazı dadıların kendilerini tanıttığı internet siteleri dahi var. Özgeçmiş ve aldıkları sertifikaları siteye koyan dadılar, çocuk eğitimiyle ilgili kısa bilgilendirmeler de yapıp referanslarını da paylaşıyor.

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ TÜRK DADIYA YÖNELTTİ

Özellikle İstanbul'da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak iyice zorlaşmış durumda. Pandemi sonrasında aileler genellikle yatılı bakıcı istemeye başladı. O dönemde yabancı bakıcı gelemediği için ve döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatlar da yükseldi. Bakıcıların maaşları pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle 6 bin TL'den başlayıp, 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor.

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