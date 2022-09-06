Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hem sınır ötesinde hem de yurt içinde hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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