Ayrıntılar geliyor...
PKK'ya Eren Abluka darbesi! Sözde Tatvan sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
06.09.2022 - 11:25 | Son Güncelleme: 06.09.2022 - 11:27
Türkiye Gazetesi
PKK’nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi. 01 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında; Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1’inin Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.
Etiketler : SONDAKİKA,
905292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/905292.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER