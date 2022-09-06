Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Operasyonları başlatılmıştı.

82 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ile Güvenlik Korucularının görev aldığı Eren operasyonları kapmsamında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara ve sığınakta 144 adet mayın/EYP, 275 adet uzun namlulu silah, 548 adet el bombası, 62 bin 141 adet mühimmat ile 5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirildi.

01 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar tespit edilen (720) sığınak ve mağarada;

-(144) adet mayın/EYP,

-(5) adet güdümlü füze,

-(275) adet uzun namlulu silah,

-(548) adet el bombası,

-(62.141) adet mühimmat,

-(5.049) kg patlayıcı madde,

-(874) adet fünye,

-(1.158) adet tüp,

-(68) adet dürbün,

-(75) adet telsiz,

-(30) adet jenaratör ve (25.600) kg gıda maddesi ele geçirildi.