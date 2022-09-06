Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polislerin maaş promosyonu düzenlemesine ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.

''Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur'' ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklandı. Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar olan en yüksek maaş promosyon ödemesi olduğu da kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamasında yer aldı.

CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamada, “Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.