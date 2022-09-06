Türkiye Gazetesi

Jeoloji profesörü Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Şengör, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne avukatı Celal Ülgen ve gazeteci Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşıyla geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Altaylı, programında söylenen ifadeler nedeniyle zaman zaman kanala para cezası verildiğini belirterek, "Bilimsel bir tartışmayı, yahut kendi içinde inançlardan ötürü yasaklamaya kalkışmak ya da ceza vermek olacak bir şey değil. Orada 3 bilim insanı vardı. Celal, dünyanın hemen hemen bütün bilim akademileri üyesi. 3 profesör böyle bir konuyu tartışma ve görüş beyan etme hakkına sahiptir. Kimseye de hakaret edilmedi." diye konuştu.

Daha sonra adliyeye giren Prof. Dr. Şengör, soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra buradan ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs'ta bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Şengör hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

CELAL ŞENGÖR, NE DEMİŞTİ?

Celal Şengör'ün şu sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı:"Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında. Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır'dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı."

2 peygambere 'yok' diyen Prof. Dr. Celal Şengör için hareket geçildi: 'Dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma Katıldığı bir televizyon programında Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim peygambere yönelik 'yok' ifadelerini kullanan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.