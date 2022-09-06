Türkiye Gazetesi

18 Temmuz'da başlatılan uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 5 Eylül tarihinde bitti ancak Milli Eğitim Bakanlığı dikkat çeken bir karrala bu süreyi 9 Eylül saat 23.59'a kadar uzattığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu" doğrultusunda hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" çerçevesinde yapılan duyuru sonucu, resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başlamıştı. Program çerçevesinde uzman öğretmenlik eğitimlerinin daha önce 5 Eylül itibarıyla tamamlanması belirlenirken, alınan yeni kararla bu eğitimler 9 Eylül 23.59’a kadar uzatıldı.

Şu ana kadar yapılan uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 öğretmen katıldı. Toplam sayının 529 bin 330'unu MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 9 bin 318'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, bin 418'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

8 BİN 480 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ TAMAMLADI

Uzman öğretmenlik eğitimlerinde, bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerden 529 bin 330’u eğitimlere başlarken, yüzde 98,79 tamamlama oranı ile 522 bin 932 öğretmen, eğitimlerini tamamladı. Özel öğretim kurumlarında ise görev yapan öğretmenlerden 9 bin 318’i eğitimlere başlarken, yüzde 91,01 tamamlama oranı ile 8 bin 480 öğretmen, eğitimlerini tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden bin 418’i ise eğitimlere başlayarak yüzde 95,91 oranı ile bin 360 öğretmen eğitimleri tamamladı. Toplamda yüzde 98,65'lik oranla 532 bin 772 öğretmen uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamladı.

TOPLAM 70 BİN 354 ÖĞRETMEN KATILDI

19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

Başöğretmenlik eğitimlerine şu ana kadar, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 69 bin 868 kişi başladı ve yüzde 93,44 tamamlama oranı ile 65 bin 287 öğretmen, eğitimleri tamamladı. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ise 301’i eğitimlere başladı ve yüzde 76,41 tamamlama oranı ile 203 öğretmen, eğitimleri tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ise 185’i eğitimlere başladı ve yüzde 92,43 tamamlama oranı ile 171 öğretmen, eğitimleri gerçekleştirdi. Toplamda yüzde 93,37'lik oranla 65 bin 688 öğretmen, 19 Eylül takvimi gelmeden eğitimlerini bitirdi.

Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin genel bitirilme oranı ise toplam 610 bin 420 oldu. Yüzde 98,04 bitirme oranı ile 598 bin 460 öğretmen kariyer eğitimlerini tamamladı.

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