Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta şehit olan Okan Meteöz'ün evi hırsızların hedefi oldu. Hırsızlık ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli buldukları 07 FLN 19 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Demirkapı mevkiinde durdurdu.

Polis ekibi, 4 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, çuval içerisinde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi.

ÇALINANLARIN ŞEHİT OKAN METEÖZ'E AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen malzemeler, 1 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak’ta teröristlerce tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Şehit Astsubay Okan Meteöz'ün Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinde çalındığı tespit edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK OLAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç dosyaları kabarık olan 4 zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ve 39 adet suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 adet suç dosyası bulunan E.B.(20) adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de feci olay! 11 yaşındaki çocuk terliği yüzünden canından oldu Mersin'den kahreden bir haber geldi. 11 yaşındaki çocuk ailesi ile piknik yaparken suya düşürdüğü terliğini almak isterken canından oldu.

Mersin'de yürek yakan tablo! Suda hareketsiz halde bulundular Mersin Erdemli'de denizin üzerinde iki kişi hareketsiz halde bulundu. Şahıslardan biri öldü, diğerinin durumu ağır...

Mersin'de bir tarlada 4 günlük bebek bulundu Mersin'in Akdeniz ilçesinde yoldan geçen bir kadın tarladan gelen bebek sesini duyunca acı manzara ile karşılaştı.