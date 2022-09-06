Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün sürecek Balkan turunun ilk ziyaretini Bosna Hersek’e gerçekletirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleri ile toplantısının ardından Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, İzzetbegoviç’in kabrine çiçek bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kabir ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bakir İzzetbegoviç eşlik etti.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti! Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik haklarını çiğnemeye kalkışan Yunanistan'a sert mesajlar göndermişti. Yunan Başbakan Miçotakis,'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Erdoğan'a cevap verdi. Miçotakis, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda açıkladı: Kimlik kartıyla seyahat dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üçlü Konsey üyeleri ile ortak açıklama yapıyor. Erdoğan, ''Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilecek. Dışişleri Bakanımız konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Yarın Sırbistan ile de böyle bir anlaşma yapacağız'' açıklamasında bulundu.