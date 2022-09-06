Türkiye Gazetesi

PKK'lı teröristler yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmamaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan A.C. ve C.A. isimli PKK silahlı terör örgütü üyesi 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.C. ve C.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yunanistan'dan gelmişti... İstanbul'da yakalan PKK'lı teröristi annesi ele verdi! İstanbul'da yakalanan PKK'lı teröristle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Yunanistan'da bulunan Lavrion kampından geldiği tespit edilen PKK mensubu, meğer annesi tarafından polise ihbar edilmiş...

MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı sözde yönetici Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar'daki nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.