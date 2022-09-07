Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir makam aracındayken silahlı saldırıya uğradı. Başkan Özdemir saldırıyı hafif yaralı olarak atlatırken, yanında bulunan ve başından yaralanan MHP'li meclis üyesi ameliyata alındı.

ORMANLIK ALANDAN ATEŞ ETTİLER

Saldırı Erbaa ilçesi Koçak Köy yolunda gerçekleşti. MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. Saldırıda Başkan Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise kurşunların hedefi oldu ve kafa bölgesinden yaralandı.

BAŞKAN YARALI HALDE YOLUNA DEVAM ETTİ

Başkan Özdemir, saldırı sonrası kolundaki yara ile aracını kullanarak yoluna devam edip durumu yetkililere haber verdi. Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

MHP'Lİ BULUT, SALDIRI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP'li meclis üyesinin silahlı saldırıda yaralandığı olayla ilgili yaptığı açıklamasında "Olay tüm yönleriyle inceleniyor ve irdeleniyor. Bunun neticesine elbette ki yargının yapacağı soruşturmaya yönelik biz de bu vesileyle öğrenmiş olacağız" dedi.

Ünal Ümay'ın ameliyatının başarılı olarak gerçekleştiği, durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

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