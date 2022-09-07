Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN | ANKARA

Çankaya Belediyesi’nde çalışan Candan hakkında CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün “İşe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bakanlığın Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Candan, memuriyetten çıkarıldı. Hakkında böyle bir karar çıkmasını bekleyen Candan’ın son günlerde birbiri ardına yaptığı çıkışlarla soruşturmayı ‘siyasi’ izlenim vererek karalamak istediği belirtiliyor. Atatürk Orman Çiftliği alanında ‘Beştepe Millet Ormanı’ ihalesi yapılmasına tepki gösteren Candan, projenin yapıldığı takdirde Ankara’nın nefessiz kalacağını iddia ederek, bölgeye orman kazandırılmasını ‘fantezi’ olarak nitelendirmişti. Tezcan Karakuş Candan’ın, CHP’li Çankaya Belediyesi’nde çalıştığı 2014-2021 yılları arasında sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı. Candan’ın 7 yılda 4,5 yıl izin kullanıp diğer günlerde de işe gitmediği, uyarıları da dikkate almadığı öğrenildi.