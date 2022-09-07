Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA | BURSA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyona 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağını söyledi. Göçebe Oyunları’nın, geleneksel sporlar tarihinde çok önemli bir yerinin bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göçebe Oyunları, millî kimliğimiz açısından, millî kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik ve sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim ve bunun yansıması ve tabii ki gelecek nesillere, yarınlara aktarılması gereken bir emanet.” Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, “Dünya Göçebe Oyunları, etnik milliyetçilik ve bölgesel çatışmaların giderek arttığı günümüzde dünya barışına katkı sunmayı, toplumlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi, sivil diplomasiyi geliştirmeyi, hoşgörü ve yardımlaşmayı teşvik etmek için dünya kültürlerinin çeşitliliğini ve öz gönüllülüğünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da “Geleneksel sporların ihyasının, geleneksel sporların popülerleştirilmesinin, dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması ve milletlerin kendi kültürlerini yaşamayla ilgili öz güven duygusuna sahip olmaları noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da başladı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali başladı.