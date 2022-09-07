Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin haritasından alınan verilere göre; 13 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bununla birlikte, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öğrenilirken, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

7 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Meteoroloji, öğleden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak yağışın etkili olacağı duyurusunu yaptı.

Meteoroloji alarm verdi! 8 kente 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: İstanbul'da da etkili olacak (6 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji sağanak ve sel uyarısında bulundu, tehlikede olan illeri tek tek açıkladı. 6 Eylül hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Rapora göre bugün Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu ve Orta Karadeniz'deki kentler için sarı ve turuncu kodlu uyarı gelirken, İstanbul'da da sağanak beklendiği duyuruldu. İşte il il 6 Eylül 2022 hava durumu tahminleri...