Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde restorasyona alınan Kız Kulesi hakkında sosyal medyada çok sayıda iddia edildi. Restorasyon esnasında kulenin etrafına konulan iskelelerden güneş yansımasıyla içeri bakanların kuleyi görmediklerini, hatta kulenin yıkdılığını dahi iddia edenler oldu. Yalan ve resmi makamlardan açıklama gelmeden bu iddiayı ortaya atanlar her ne kadar algı operasyonu yapmaya çalışsa da aslında gerçek çok daha başka.

Kız Kulesi'ndeki restorasyona ilişkin tartışmalar sürerken restorasyonun neden yapıldığı, kule için ne tür çalışmalar yapılacağı ve restorasyonun bittikten sonra ne zaman vatandaşlara açılacağı konusundan detaylar ortaya çıktı.

AHŞAP KUBBE YAPILACAK

İstanbul'un vazgeçilmez sembollerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyonla 1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bu bölümer yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak. Burada son derece dayanıklı bir malzeme kullanılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.

ADANIN ALTINA DOLGU YAPILARAK GÜÇLENDİRİLECEK

Kız Kulesi'nin genel yapısının yanısıra üzerine kurulu olduğu adanın durumu da detaylı olarak incelendi. Balık adamlar deniz altındaki bölümün kontrolünü yaptı. Kuzey yönünden adaya gelen dalgaların ve dip akıntısının daha önce yapılan dolguları ve ince malzemeyi ada altından sürüklediği görüldü. Burada Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yapacak. Dev kayalar ile dolgu yapılıp ada güçlendirilecek. İskeleler yenilenecek.

Ayrıca Kız Kulesine giden temiz su elektrik hatları yenilenecek, kanalizasyon erişimi sağlanacak, paratoner takılacak.

ZİYARETE AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

İstanbul'un en önemli temsil yapılarından biri olan Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının başında tamamlanması ve bahar aylarında da halka açılması planlanıyor.

Uzmanlar Kız Kulesi'ndeki restorasyonu değerlendirdi: Sökme işlemi normal İstanbul’un incisi tarihî Kız Kulesi’nde geçen sene eylül ayından beri devam eden restorasyon, sosyal medyada tartışmaları doğurdu…

'Kız Kulesi' yıkılıyor iddialarına Müzeler Genel Müdürlüğü'nden cevap İstanbul'un sembol yapıları arasında olan 'Kız Kulesi' hakkında ortaya atılan iddialara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada 'Kız Kulesi'nin olası bir depreme karşı yıkılma ihtimali bulunan külah kısmının kaldırılarak, yeniden restore edileceği bildirildi.

Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi’nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.