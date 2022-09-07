Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm hızyla devam ederken hain terör örgütü PKK ve benzer örgütlerine yönelik operasyonlarla örgütlere adeta darbe vuruluyor. Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentin kuzeyindeki Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve terör örgütü DHKP-C yanlısı yayınlarıyla bilinen bir dergiye ve söz konusu yasaklı derginin basıldığı matbaaya operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geçmişte yürütülen soruşturmalarda, daha önce basılan yayınlardaki şifreli satırlarla örgütün tepe kadrosunun mesajlarını alt kadrolara ilettiği gerekçesiyle matbaaya yönelik düzenlenen operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) adlı 3 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli baskında, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaşıldığı öğrenildi.

Diğer yandan aynı yayın organına geçtiğimiz yılın Mart ayında da operasyon gerçekleştirilmiş, kripto odaların ve bölmelerin bulunduğu söz konusu ofiste, terör örgütünün yurtdışında bulunan “Merkez Komitesi” ile ofis içerisinde bulunan dijital materyaller ile haberleşme yapıldığı tespit edilmişti.

ŞİFRELİ MESAJLAR

Yine o tarihte yapılan soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, örgüt ile ilgili talimatların, basılıp dağıtılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği, bu dergilerdeki şifreli mesajların ise eylem için metropollerde hazır bekleyen DHK-C üyelerine ve “SPB” olarak adlandırılan örgütün sözde silahlı propaganda birliklerine iletildiği deşifre edilmişti.

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