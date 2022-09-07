Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde devam eden operasyonlarla hain terör örgütü köşeye sıkıştırıldı ve tek tek yok ediliyor. Düzenlenen harekatlar dahilindeki operasyonlarla Mehmetçik, adeta temizlik yapıyor. Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi Şanlıurfa Birecik hudut karakoluna yapılan saldırı sonrası terör hedeflerinin ateş altına alınması sonucu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.