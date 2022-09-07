Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bugün itibarıyla tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.
Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Güzergah değişmeli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda katıldı. Putin, Ukrayna tahılının yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini söyledi ve güzergahın değişmesi gerektiğini vurguladı.
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 12 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 12 geminin daha Ukrayna limanlarından yola çıktığını bildirdi.
Tahıla sıkı takip! Sertifika şartı getirildi Türkiye’nin çabalarıyla Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilmesinin önündeki engeller kaldırılırken, şimdi ise tahıl sevkiyatları sahte belge ve zararlı organizma tespiti nedeniyle sıkıntıya girdi. Türkiye ve Ukrayna’nın ortak çalışmasıyla ortaya çıkan durum sonucu denetimler sıkılaştırıldı.