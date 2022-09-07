Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurdun her noktasında kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin İl Janandarma Komutanlığı koordinesinde, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında, 5 Eylül'de J-SİHA, JİKU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Teröre hiçbir yerde geçit yok! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.

Kanlı eylem planı jandarmaya takıldı: Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı İçişleri Bakanlığı Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in beraberindeki 4 terörist ve 6 işbirlikçi ile eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı. Teröristlerle birlikte 1 kalaşnikof silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Eren Abluka ile teröre büyük darbe! 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 sığınak imha edildi Eren Abluka ile teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. İçişleri Başkanlığı Eren Abluka operasyonları kapsamında Ocak ayından bu yana 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 720 sığınağın imha edildiğini bildirdi.