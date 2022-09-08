Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı başarılı operasyonlarla Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine ağır darbe indirmesine rağmen Batı, Türkiye’yi DEAŞ’a destek olmakla suçladı. Oysa terör örgütlerine asıl desteği kendilerinin verdiği ortaya çıktı.

PKK/YPG’ye ait terör tünellerini inşa ettiği belirlenen Fransız çimento devi Lafarge’ın ayrıca Fransa hükûmetinin bilgisi dâhilinde para aktardığı terör örgütü DEAŞ’ın 132 kişinin öldüğü Paris saldırıları sorumlusu Ebu Lokman ile Suriye’deki fabrikanın açılmasında bir danışman gibi birlikte çalıştığı tespit edildi.

Batı’nın hakkında terör örgütleriyle 'insanlığa karşı suça ortak olduğu' iddiasıyla soruşturma açılan Lafarge’a tepki vermemesi ise ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Lafarge’ın, terör örgütleriyle kirli iş birliğini deşifre eden TRT World’un hazırladığı The Factory (Fabrika) belgeselinin yönetmeni Abdulkadir Karakelle, bu konuda şunları söyledi:

"Avrupa’daki en büyük terör saldırılarından bir tanesi Bataclan saldırılarını (2015) yaptığı, yönettiği değerlendirilen terörist (Ebu Lokman), Lafarge ve Fransız istihbaratının iletişim hâlinde olduğu kişi. Belgelerde açıkça görülüyor, bu kişi Lafarge’ın Suriye’deki fabrikasının yeniden faal hâle getirilmesi için gayret gösteren, içerisinde Fransız istihbarat elemanlarının, Lafarge çalışanlarının ve DEAŞ üyelerinin de bulunduğu, adeta bir ‘paralel yönetim kurulu gibi’ çalışan grubun içerisinde. Ebu Lokman aynı zamanda fabrikanın hangi şirketlerden ham madde satın alacağı yönlendirmeleri de yapıyor. Bu durumda Ebu Lokman’ın da Lafarge ile kurduğu ilişkiden gelir elde ettiğini ifade edebiliriz."

MACRON’UN HABERİ VARDI

Karakelle, Lafarge’ın Suriye’deki terör örgütleriyle ilişkilerine göz yuman devlet görevlilerinin bugün benzeri ya da daha üst pozisyonlarda görevlerini sürdürdüğünü de belirterek, şunları kaydetti:

"Lafarge burada yaptırım altındaki insanlarla iş birliği yapıyor. Yaptırım uygulanan bir yerle iş yaptığınızda bankalar size de yaptırım uygular. Ama Lafarge’ın Suriye’deki fabrikası için aldığı yüzlerce milyon dolarlık krediler var. Lafarge’ın Suriye’deki fabrikası için Fransız yatırım ajansından aldığı yüzlerce milyon dolarlık krediler var. Dönemin Ekonomi Bakanı Macron’a bağlı çalışan bu yatırım ajansı fabrikanın AB, ABD ve BM yaptırımlarını deldiğini ve DEAŞ ile iş birliği içinde hareket ettiğini bilmesine rağmen kredilere onay verdi ya da kredilerin yeniden yapılandırılmasının yolunu açtı. Bir nevi DEAŞ’a aktarılan fonların onayı Macron’dan geçti diyebiliriz."

ESAD'IN GÜÇLERİ LAFARGE'IN YAKININDA

Terör örgütü DEAŞ’ı finanse ettiği gerekçesiyle 'insanlığa karşı suça ortak olmakla' suçlanan Fransız şirketi Lafarge’ın Suriye’deki tesisi ABD askerleri tarafından üs olarak kullanılırken Beşar Esad rejimi ordusu da tesisin yaklaşık 3 kilometre doğusunda birkaç noktada konuşlandı.

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere Türkiye sınırında silahlı eğitim! Suriye’de teröristlere destek vermeye devam eden ABD, bölgedeki gerilimi tırmandıracek bir skandala daha imza attı. Türkiye-Irak sınırı yakınında YPG/PKK’lı teröristlere eğitim veren ABD ordusu, teröristlerle ortak tabikat geçrekleştirdi.