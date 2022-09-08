Türkiye Gazetesi

Yeşim Eraslan ANKARA

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 669 sayılı KHK ile harp okulları, askerî liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmış, bu okullar Millî Savunma Üniversitesi’nin çatısı altında birleştirilmişti. Kapatılan okulların öğrencileri ise ortaöğretim ve üniversite yerleştirme puanları dikkate alınarak uygun okullara yerleştirilmişti. Konu daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı.

AYM, okulların kapatılması sonrasında öğrencilerin yüksek seviyeli üniversitelere transfer edildiğine, mezuniyetleri sonrasında özel sektörde kariyer yapabilecekleri eğitim imkânın sağlandığına dikkat çekerek, okulların kapatılmasını anayasaya uygun bulmuştu. Yüksek mahkemenin kararının ardından dosya bu defa AİHM’in gündemine gelmişti. Başvuruyu inceleyen AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin ret gerekçelerine atıfta bulunarak, kapatılma kararının hak ihlali içermediğine hükmetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala kararını, Türkiye'nin, AİHM'e ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine yaptığı bildirimlere rağmen almasına tepki göstererek, "Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" ifadesini kullandı.