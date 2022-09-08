Türkiye Gazetesi

Eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş başlasa da hafta sonu yaz aylarından kalma günler yaşanacak. Söz konusu sıcaklıkların hafta başında etkisini yitireceği ve hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde düşeceği öğrenildi. Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KISA SÜREDE YAZDAN KISA GEÇİŞ

Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava cum gününden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonunda sıcaklıklar yükselecek, rüzgarlar hafifleyecek. Sıcak hava "Yaz yeniden geldi" dedirtecek. 3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek.

Türkiye, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Cuma'dan başlayıp Çarşamba günüe kadar sürecek olan haftada hem yazı hem de kışı yaşayacağız.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji il il uyardı: 13 şehirde sağanak alarmı (7 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Meteoroloji, öğleden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak yağışın etkili olacağı duyurusunu yaptı.