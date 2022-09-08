Türkiye Gazetesi

Bakan Yanık, Eylül ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 935 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Arz odaklı hizmet anlayışı ile girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını ifade eden Bakan Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi'ne sert tepki: Mesnetsiz iddiaları tümüyle reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı, her fırsatta Türkiye karşıtı kararlara imza atan Arap Ligi'ne tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi amacıyla Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği hazırladı.