Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece TEM'de feci bir kaza yaşandı. Saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Büyükçekmece gölü mevkiinde kontrolden çıkan tır otoyolda devrildi. Kaza sırasında tırın kupası, içerisindeki sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göl havzasına uçan tırın kupasındaki sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların sonunda yaralı olarak kupadan çıkartılan sürücü, halat yardımıyla yukarı çekildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Nefes kesen kurtarma operasyonu dron ile görüntülendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik tamamen kapandı. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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