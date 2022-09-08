Türkiye Gazetesi

Ev kiralarındaki fahiş fiyat artışları dur durak bilmiyor. Yeni kira düzenlemesine gidilmesine rağmen fırsatçılar dur durak bilmiyor. Üniversite kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışı fırsatçıların iştahını kabarttı. Emlakçılar, online sitelerden evini kiraya vermek isteyenleri tek tek arayarak piyasanın altında kaldıklarına ikna ederek fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar. Sabah gazetesinin haberine göre her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına izin vermiyor.

EV SAHİPLERİNİ ARAYIP FİYATLARI YÜKSELTİYORLAR

Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.

Emlakçılar kiracıları da "Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor" diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.

70 YILLIK 2+1 DAİRENİN KİRASI 22 BİN TL

Fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı Beşiktaş ilçesinde yaptığımız araştırmada, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artış dikkat çekti. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL'ydi. Aradan bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatı 22 bin TL'ye yükseltildi. Buna benzer durum bölgedeki başka bir apartmanda da yaşandı.

Sabah’ın haberine göre, Alibeyköy'de 70 metrekare 2+1 evi 5 bin TL'ye ilana koyan ev sahibine ulaşan emlakçılar, "Bu bölgede kiralar 8.500 TL oldu. 5 bin lira çok düşük. Bu fiyata verip bölgenin değerini düşürmeyin. Biz kiralayalım" şeklinde ev sahibini ikna etti.

Bu durumu yaşayan ev sahipleri, "Evi düşük fiyattan vermişim, bölge fiyatları artmış. Emlakçı beni uyardı. Ben de kiralama işini kendisine verdim, o ilgilenecek" dedi.

EMLAKÇILAR KOMİSYONDA DA FIRSATÇILIK PEŞİNDE

Ev sahiplerinin ilanlarını siteden çektirip, kira fiyatını artırarak evi yeniden ilana çıkaran emlakçılar, bu yolla ceplerini de dolduruyor. Kanunen bir aylık kira bedeli artı KDV oranında komisyon alması gereken emlakçılar buna da uymuyor. Birçok emlakçı kiracılardan iki aylık kira bedeli istiyor. Yani ne kadar çok ev sahibini yüksek kira bedeline ikna ederse o kadar komisyon kazanıyor.

HEM EV SAHİPLERİ HEM KİRACILAR MAĞDUR

Emlakçıların bu oyunu hem kiracıları hem de ev sahiplerini mağdur ediyor. Çünkü daha düşük bir kira fiyatıyla hızlı bir şekilde evini kiraya verebilecek olan ev sahibi belirlenen oran için bazen 1-2 ay bile beklemek durumunda kalabiliyor. Ev bulmak zorunda olan kiracılar da yüksek kiraları kabul ediyor. Ancak birkaç ay sonrasında ödeme güçlüğü yaşadığı için kiralar ya aksıyor ya da hiç ödenmiyor.

TÜGEM UYARDI: KAYIT EDİN ŞİKAYETTE BULUNUN

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fırsatçıların olabileceğini söyledi. Bu tür davranışlara şiddetle karşı olduklarını belirten Akdoğan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Akdoğan, "Konut arzında yaşanan sorunu fırsatçılığa döken emlakçılar var. Bu meslek etiğine aykırı. Tasvip etmemiz mümkün değil" dedi. Ev sahiplerine ulaşıp fiyat artışı yönünde baskı yapan emlakçılarla geçen diyalogların bir şekilde kayıt altına alınması gerektiğini anlatan Akdoğan, "Vatandaşlar da bu fırsatçılığa geçit vermesin. Benim önerim bu görüşmeleri whatsApp üzerinden yapsınlar. Ardından da ellerindeki yazışmalarla hem Ticaret Bakanlığı'na hem de CİMER'e şikâyette bulunsunlar" ifadelerini kullandı.

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