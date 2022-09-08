Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam.'' ifadeleri kullandı. Şırnak'ta ise devam eden Eren Abluka-27 operasyonları kapsamında 2 terörist öldürüldü.

MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den nefes kesen 'Büyük Taarruz' paylaşımı: Binlerce komando aynı anda görüntülendi Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. 'Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı'na katılan 4 binden fazla personelin görüntüleri büyük ilgi gördü.