Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarında bazı sorularla ilgili iddialar sınavın iptal olmasına neden olmuştu. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti. ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.

2022-KPSS Ön Lisans başvuruları uzatıldı: Son gün yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Soru havuzu tamamen silinecek 31 Temmuz’da yapılan KPSS bazı soruların bir yayınevi deneme sınavıyla birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti. 2022 KPSS ile ilgili soruşturma açıldı. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken soru havuzunun da tamamen silineceği belirtildi.

KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek.