Türkiye Gazetesi

Soruşturma çerçevesinde 8'i tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 73 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tahliyesini isteyen örgüt lideri Çetin Gören, “Cezaevine girmeden önce eşimi, cezaevindeyken de babam ve abimi kaybettim. Cenazelerine katılamadım. Ablalarım rahatsız, çocuklarım perişan oldu. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullanırken, örgüt yöneticisi Nejat Daş ise sağlık problemleri olduğunu ve cezaevinde sağlığının daha kötüye gittiğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

8 TUTUKLU TAHLİYE EDİLDİ

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Murat Budanlıoğlu ve Zülfü Menga’nın tahliyesine karar verdi.

Bataklık Operasyonu'na ilişkin iddianame kabul edildi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyonu olarak nitelendirilen ‘Bataklık Operasyonu’nun iddianamesi kabul edildi.

Bakan Soylu açıkladı: Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında Bataklık Operasyonu'na dair 2 uyuşturucu baronunun yakalandığını belirterek, "Bataklık Operasyonu'nun içerisinde FETÖ var ve ulaştık" dedi.

Bataklık Operasyonu'nda 34 tutuklama Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında suç örgütünün liderleri Nejat Daş ile Çetin Gören de bulunuyor.