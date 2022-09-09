Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkotik operasyonunda Nevşehir'de 87 şüpheliden 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, operasyonunda eş zamanlı olarak Mersin'de de devam ettiğini belirtti.

2 İLDE EŞ ZAMANLI NARKOTİK OPERASYONU

Operasyon sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Soylu kamuoyuna bilgi verdi. Bakan Soylu şunları söyledi;

Bugün toplam 153 şüpheli bir dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümünü dosya içeriğinde 6 ay süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli, özellikle uyuşturucu satıcıları ve nakledicilerinden 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı şekilde Mersin'de de aynı ölçekte 111 şüpheliden 60 gözaltı gerçekleştirilmektedir.

SINIRDA TEDBİRLER ARTIRILDI

Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalanırdı. Son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i doğuda yakalanmaktadır. Bu baskılama, uyuşturucu rotasını Balkan rotasından Akdeniz rotasına sebep oldu. Bu baskılamaya devam edeceğiz.

Özellikle İran sınırlarından girmektedir. Orada da ciddi tedbir alınmıştır. Saha baskılamamız, aynı zamanda farkındalık üretmemiz, topyekun mücadelemiz metanfetamin konusunda da sürmektedir.

İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu Bakan Soylu duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül arasında Narko Alan Projesiyle 7 ilçe ve 16 mahallede gerçekleşen operasyonla ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, 'Uyuşturucunu kökünü kurutacağız' mesajı verdi.

Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da 431 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır'da durdurulan 2 araçta 431 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlardaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Terör finansmanına darbe! Kayalıklara gizlenmiş 200 kilo uyuşturucu madde Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayalıklar arasına gizlenmiş 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.