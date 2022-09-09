Türkiye Gazetesi

Hain ve bölücü terör örgütü PKK ile mücadele her şekilde devam ediyor. Mücadele hem teröristlere hem de terörün finans kaynaklarına yönelik sürüyor. Köşeye sıkışan teröristler için teslim olmaktan başka çare kalmazken taciz ateşi veya saldırı hazırlığında bulunan teröristler ise Mehmetçik tarafından tek tek etkisiz hale getiriliyor. Terörle mücadele sürerken İçişleri Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulan operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 noktada faaliyet yürütüldü.

1 MİLYON KÖK KENEVİR YAKALANDI VE 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kg. toz esrar, 216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edecek.

PKK'ya hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere Türkiye sınırında silahlı eğitim! Suriye’de teröristlere destek vermeye devam eden ABD, bölgedeki gerilimi tırmandıracek bir skandala daha imza attı. Türkiye-Irak sınırı yakınında YPG/PKK’lı teröristlere eğitim veren ABD ordusu, teröristlerle ortak tabikat geçrekleştirdi.

Teröre hiçbir yerde geçit yok! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.