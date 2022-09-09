Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası logosu"na ilişkin hususları düzenliyor.

Buna göre, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 11 Eylül 2023'e uzatıldı.

Sağlıksız beslenme okul hayatını etkiliyor! Uzman diyetisyenden uyarılar Okullar pazartesi günü açılacak, milyonlarca öğrenci dersbaşı için yollara düşecek. Çocukların bu dönemde sağlıklı beslenmesi gerektiğine vurgu yapan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Huma Karabulut, "Veliler, çocuklarının yiyeceklerini kendileri hazırlamalı. Paketli kek alacağına evde kendi yapsın, beslenme çantasına koysun" dedi.

Askeri okul kararı: AİHM de kapamayı hak ihlali saymadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askerî lise ve harp okullarının kapatılmasının hak ihlali içermediğine hükmetti.

Okula yeni başlayan çocuklar için enfeksiyon uyarısı Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Bu yıl eğitim hayatına yeni başlayan çocukları büyük bir tehlike bekliyor: Enfeksiyonlar. “Özellikle kış döneminde ilk yıl okula başlayan çocuklarda 8 ile 10 kez bekliyor” diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, ailelere uyarıda bulundu.