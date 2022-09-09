Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılarla ilgili "KHK ile görevden alınanlardan yalnızca haklarında mahkumiyet kararı bulunmayanların görevlerine iade edeceklerini" sözlerine sert cevap verdi. Erdoğan ‘Bunun kararını verecek olan yargıdır. Bay Kemal’e sormak lazım “sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?” O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; “Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım” derler. Demirtaş için de derler.’ dedi

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Yani siz aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” diyoruz. Ama bunların şüheda diye bir dertleri var mı, yok. Neymiş; FETÖ’cülerle, KHK’lılarla ilgili “ben bırakacağım” diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır. Yargı bunun kararını verir. Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal’e sormak lazım “sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?” O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; “Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım” derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar! Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil. Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler

'ÇÜRÜK TAHTAYA BASMAM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı masada CHP'den gelen 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözünün sorulması üzerine "Yani onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz."

Millet İttifakı'nın adayınıaçıklamamasıyla ilgili konuşan Erdoğan "Varsa adayınız adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; “Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?” Tek yaptıkları iş bu. Sıralamaya koymuşlar. Başka bir şeyi hiç duydunuz mu? “Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?” Hep bu. Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulunun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum." diye belirtti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu bir sırala Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınan kamu görevlilerine ilişkin, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" demişti. Kılıçdaroğlunun sözleri tepkilere neden olmuştu.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Çok ucuza ulaştıracağız, ihracatı yapılmayacak Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaza ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 ile birlikte inşallah kendi doğal gazımızı çıkarmamız halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğal gazı çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu. Şimdilik bu mevcut rezerv, ihraca yönelik bir rezerv değil.' ifadelerini kullandı.

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turu dönüşü konuştu: Yunanistan ile anladığı dilden konuşacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan için söylediği 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine açıklama yaptı ve 'Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor.' dedi.