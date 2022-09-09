Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanması beklenen Sosyal Konut projesiyle ilgili yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini belirten Erdoğan, “Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor.” dedi.

‘KORSANLIK YAPANLAR EN BÜYÜK DARBEYİ YİYECEK’

Piyasada kiraları fahiş fiyatlara çıkaranlara büyük bir darbe olacağını belirten Erdoğan, “İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Son dakika… Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi: Bunlara kalsa 'Öcalan’ı da KHK ile bırakacağım' der ​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK ile ilgili sözlerine sert cevap verdi. Erdoğan, ‘Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun, Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; “Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım” derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar” ifadelerini kullandı.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Çok ucuza ulaştıracağız, ihracatı yapılmayacak Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaza ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 ile birlikte inşallah kendi doğal gazımızı çıkarmamız halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğal gazı çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu. Şimdilik bu mevcut rezerv, ihraca yönelik bir rezerv değil.' ifadelerini kullandı.

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turu dönüşü konuştu: Yunanistan ile anladığı dilden konuşacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan için söylediği 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine açıklama yaptı ve 'Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor.' dedi.