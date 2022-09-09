Türkiye Gazetesi

Eylül 2021'den bu yana restorasyonu süren Kız Kulesi hakkında geçtiğimiz günlerde asılsız iddialar ortaya atılmış ve kulenin külah kısmının olmadığı söylenmişti. Bu iddialara resmi makamlardan açıklama geldi ve iddialar yalanlandı. Kulede restorasyon kapsamında depreme daha dayanıklı olması için adanın altında kısımların doldurulduğu ve külahının ise daha güçlü demirlerle yapılarak ahşap bir hal alacağı açıklanmıştı.

Öte yandan restorasyonu süren Kız Kulesi'nin ise ne zaman açılacağı merak konusu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu süren Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına konuşan Bakan Ersoy, fotoğraflar üzerinden projeyi anlattı.

2. MAHMUD DÖNEMİ BAZ ALINACAK

Burada basın mensuplarına konuşan Bakan Ersoy, fotoğraflar üzerinden projeyi anlattı. Bakan Ersoy restorasyonda 2. Mahmud döneminin baz alındığını açıklayarak, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

2023 YILININ MART AYINDA AÇILACAK

Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirten Bakan Ersoy, "Hocalarımız eklentilerin kaldırılmasına karar verdi. Eklentiler, sakıncalı malzemeler kaldırılacak. Müzekart Uygulaması burada da geçerli olacak. Burası Kültür ve Turizm Müzesi olacak. Kız Kulesi'nden İstanbul izlenebilecek" dedi.

Kız Kulesi ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ziyarete açılacağı tarih belli oldu Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan tadilat ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Tadilat üzerinden sosyal medyada her ne kadar algı oluşturulmaya çalışılsa da aslında gerçek farklı. Kız Kulesi ortalama 5 şiddetindeki bir depremde bile yıkılabileceği ve ayrıca üzerinde kurulu olduğu adanın da aşındığı belirlenirken kuleyi taşıyan adanın dev kayalarla güçlendirileceği belirtildi.

Uzmanlar Kız Kulesi'ndeki restorasyonu değerlendirdi: Sökme işlemi normal İstanbul’un incisi tarihî Kız Kulesi’nde geçen sene eylül ayından beri devam eden restorasyon, sosyal medyada tartışmaları doğurdu…

'Kız Kulesi' yıkılıyor iddialarına Müzeler Genel Müdürlüğü'nden cevap İstanbul'un sembol yapıları arasında olan 'Kız Kulesi' hakkında ortaya atılan iddialara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada 'Kız Kulesi'nin olası bir depreme karşı yıkılma ihtimali bulunan külah kısmının kaldırılarak, yeniden restore edileceği bildirildi.