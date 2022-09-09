Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde bir apartta 27 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.
ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇTI
Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın 4. duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Şirin’in annesi Pervin Tokat ve avukatlar hazır bulundu.
ŞEBNEM ŞİRİN’İN DAVASI ERTELENDİ
Sanık Furkan Zıbıncı’nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle hakim duruşmayı 30 Eylül saat 14.00’a erteledi. Davanın ertelenmesiyle beraber Furkan Zıbıncı, ileri duruşmada savunma yapacağını söyledi.
Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığa müebbet hapis istemi Denizli'de kendisinden ayrılmak isteyen Şebnem Şirin'i öldüren sanığa Cumhuriyet savcısı tarafından "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.