Türkiye Gazetesi

Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Jovica Vukotiç, İstanbul'da cinayete kurban gitti. Sevgilisi ve çocuklarının yanında vurulan Vukotiç, öldü. Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul Şişli'de silahlı saldırıya uğradı. Otomobiliyle seyir hâlinde olan mafya babasına, motosikletli bir kişi tarafından 5 el ateş edildi. Kurşunlardan 4'ü Vukotiç'e isabet etti. Araçta bulunan sevgilisi ve çocukları ise yara almadı. Sırp suç örgütü lideri olay yerinde can verdi.

Geçtiğimiz yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara hedef olan Jovica Vukotiç, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç’in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. Vukotiç, ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu.

Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı! Sırbistan’da ‘Skaljari’ adlı organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Jovica Vukotiç, Antalya'da yakalandı.