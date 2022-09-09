Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekat bölgesine teröristler tarafından roketatarla taciz ateşi yapıldığını bildirdi. MSB, bu saldırıda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın yaralandığını aktardı. Hastanede tedavi gören kahraman asker, şehit oldu.

MSB, acı haberi şu sözlerle duyurdu: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. ???????Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehit ailelerinden CHP'ye tepki: Terörle mücadeleyi boşa çıkarıyorlar Kılıçdaroğlu’nun “KHK’lıları göreve iade edeceğiz”, Gürsel Tekin’in de HDP’ye bakanlık verilebileceği sözlerinin kendilerini derinden yaraladığını bildiren şehit aileleri ve gaziler, bu düşüncelerin terörle mücadeleyi boşa çıkarmayı amaçladığını kaydetti.

Barış Pınarı'nda 3 askerimizi şehit eden terörist yakalandı Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist yakalandı. Suriye-Resulayn bölgesine, Habur kod adlı Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Haseki’den geçiş yapacağı bilgisi üzerine, Resulayn Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın müşterek operasyonuyla Resulayn ilçe merkezinde yakalandı.