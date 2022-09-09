Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin çıkışı Rusya'da gündem oldu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Balkan turu sırasında yaptığı açıklamalar, Rus basınında da yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gittiğine yönelik eleştirisi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hak vermesi, Rus basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 çıkışı: Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD'nin F-16 açıklaması ile ilgili, "Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil. her yerden bunu temin edebiliriz" diyerek "Bunun için de bize sinyal çakanlar var" dedi.