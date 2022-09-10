Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Terör örgütü PKK/YPG’nin DEAŞ’la mücadele görüntüsü altında yaptığı kamp baskınlarının arka planında bambaşka bir planın olduğu ortaya çıktı. Gazetemiz, terör örgütünün Haseke, Deyr ez-Zor ve Rakka’da tuttuğu DEAŞ’lı teröristlerle aylardır pazarlık yaptığı bilgisine ulaştı. İki terör örgütünün sürdürdüğü görüşmelerde Türkiye’de yapılacak 2023 seçimlerine dönük provokasyon konuşuldu. Şeytani plan, Türkiye ile birlikte Türk askerî varlığının yer aldığı Suriye’yi de kapsıyor.

PKK-DEAŞ görüşmelerinde canlı bomba ve diğer terör eylemleri ile ilgili 40'ı aşkın militanla anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, Arap kökenli Fas, Tunus, Cezayir, Irak ve Suriyeli teröristlerin Suriye ve Irak’ta intihar eylemi ya da diğer yöntemlerle sabotaj faaliyeti yürütmesi konusunda mutabık kalınırken Türkçe bilen ya da Türk kökenliler Türkiye’ye sızdırılarak terör faaliyetinde bulunacak. Seçim gününe kadar ki eylemlilik döneminde DEAŞ’ın uyuyan hücreleri aktive edilerek istihbarat ve lojistik destek sağlayacak. Buna ek olarak PKK’nın yurt içi tüm uzantıları da terör eylemlerine katkı sağlayacak.

FARKLI YÖNTEMLERLE İKNA

PKK yönetimi, DEAŞ’lılar ile gerçekleştirilen pazarlık sürecinde teröristin ülkesi, zaafları ve psikolojik durumuna göre öneriler sunuyor. Suudi Arabistan, Kazakistan, Kuveyt, Tunus gibi ülke vatandaşları “idam edilirsiniz” tehdidi ile ikna edilirken Roj ya da Hol kamplarında aileleri olan terör örgütü mensuplarına da ailelerini salıverilme teklifi yapılıyor. Daha önce DEAŞ’ın yoğunlaştırılmış eğitimlerinden geçen teröristler ise dinî söylem üzerinden aldatılarak intihar timlerine katılımı sağlanıyor. Kanlı plan dâhilinde kullanılacaklar arasında 13-17 yaş aralığında olanlar ve kadın militanlar da var.

HDP’NİN POZİSYONU ÖNEMLİ FAKTÖR

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi kaos üretmeye çalışan odaklar 1,5 yılda 20’yi aşkın kanlı eylem gerçekleştirdi. Türkiye’nin kritik 2023 seçimleri öncesi de aynı senaryoyu tekrar etmek isteyen odaklar, kampanya süreci ve HDP’nin pozisyonuna göre eylem stratejisi belirleyecek. Bombalı saldırıların yeri, zamanı ve hedefi bu doğrultuda şekillenecek. Halkların Birleşik Devrim Hareketi, Ateşin Çocukları gibi terör unsurları da sürece dâhil edilecek. Suriye’den Türkiye geçişte İdlib, Fırat Kalkanı ve Irak hattı kullanılacak. Bazı militanların düzenlenen sahte evraklarla mülteci görüntüsü altında sızması sağlanacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Türk güvenlik birimleri kirli plana karşı Menbiç geçiş noktası ve sınır boyunca güvenlik tedbirlerini artırdı. Son üç gün içerisinde El-Bab, Cerablus bölgeleri ile eş zamanlı operasyonların yapıldığı Gaziantep’te 16 DEAŞ mensubu terörist yakalandı. Aynı kapsamda istanbul’da örgütün üst düzey isimlerinden Bashar Hattab Ghazal El-Sumedai düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

PKK'YA KATILAN DEAŞ'LI SAYISI 5 BİNİ AŞTI

İki kanlı örgüt arasında yapılan intihar eylemi pazarlığı dışında 5 bini aşkın DEAŞ’lı terörist PKK saflarına katıldı. Saha kaynakları bu sayının her geçen gün arttığı bilgisini aktarıyor. Öte yandan PKK’ya teslim olan ve Türkiye’ye karşı intihar eylemcisi olmayı kabul eden DEAŞ’lı teröristlerin son dönem yapılan baskın ve cezaevi isyanlarında hapishaneden kaçtı olarak gösterilmesi sağlanacak.

Olayın ilerleyen safhalarında anlaşmaya uymama ihtimaline karşı eylemcinin bir yakını rehin alınacak ya da DEAŞ’lı militan afişe edilerek yakalanması sağlanacak.

Suriye uyruklu PKK/PYD'li terörist İstanbul’da yakalandı İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı.

Fransız şirket, DEAŞ’lı teröristi danışman yaptı Terör ile kimin mücadele ettiği, kimin arka çıktığı bir kez daha belli oldu. Paris’te 132 kişinin öldüğü Bataclan katliamını yöneten Ebu Lokman, Fransız istihbaratının adamı çıktı. PKK’nın tünellerini kazan Lafarge, Suriye’deki fabrikasının açılması için bu terörist ile ortak çalışmış.