Ticaret Bakanı Muş, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de Eren Abluka-29 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari’de 632 personelin katılımıyla Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay operasyonu başlatıldı.
Hakkari'de teröre darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 6 örgüt mensubu yakalandı Eren/Abluka-2 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 6 örgüt mensubu yakalandı.
Hakkari'de aşiretlerin arazi kavgasında kan aktı! 4 ölü Hakkari-Van sınırında bulunan iki aşiretin yayla nedeniyle çıkan kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.