Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Şehit J.Ütğm. İsmail MORAY” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 513 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Eren Abluka terörün finans kaynağını kurutuyor! Diyarbakır'da 1 milyon kök kenevir ele geçirildi "Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonları" Diyarbakır'da devam ederken 29'uncu gününde 65 ayrı noktada hain terör örgütünün finans kaynağı olan 1 milyon 493 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Böylelikle terörün finans kaynağı ağır darbe almış oldu.

Teröre ‘Eren Abluka’ darbesi! Silopi’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi İçişleri Bakanlığı açıkladı. İstihbarata dayalı olarak Silopi ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-17" operasyonuyla toprağa gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildi.

Şırnak'ta teröre 'Eren Abluka' darbesi! 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta devam eden Eren Abluka-27 operasyonları kapsamında 2 terörist kahraman Mehmetçik tarafından silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.