Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Gerek sınrılarda gerekse şehir içinde ekipler tarafından terör örgütü mensupları kıskıvrak ya etkisiz hale getiriliyor ya da yakalanıyor. Yunanistan ve Irak'a kaça yollarla giderek burada eğitim alan PKK/KCK'lı terörist kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

2021 YILINDA ÖRGÜT ADINA FAALİYETLERDE BULUNDU

Ekipler, şüpheli Ünal G'nin 2021 yılında kaçak yollarla gittiği Yunanistan'daki kamplarda terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğunu ve daha sonra Irak'ta PKK/KCK'ya katılım sağlayarak eğitim aldığını belirledi.

GELİR GELMEZ YAKALANDI

Şüphelinin temmuz ayında pasaportuyla Şırnak'tan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kente geldiğini saptayan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla PKK/KCK'lı teröristi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ünal G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, Irak'ın Asos Pencewin bölgesinde faaliyet yürüten zanlının burada "Hebun", Yunanistan'daki kamplarda ise "Senar" kod adlarını kullandığı öğrenildi.

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