Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri, 'TurAz Kartalı 2022' ismini verdikleri ortak askeri tatbikata ilişkin son bilgileri paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın 5 Eylül günü Gence şehrinde açılış töreniyle başlattığı TurAz Kartalı 2022 tatbikatı sonra sona erdi.

Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edildi.

TurAz Kartalı 2022 tatbikatından bir görüntü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'TurAz Kartalı 2022' ismi verilen tatbikatta, Türk ve Azerbaycanlı pilotların temsili düşmanın hava ve yer hedeflerinin imhası, alçak ve orta irtifalarda pilotaj ve savaş manevraları ile diğer görevleri yerine getirdiği bildirildi. Açıklamada, pilotların verilen görevleri profesyonelce yerine getirdiği ve tatbikatın başarıyla sona erdiği kaydedildi.

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