Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında yapılan kutlamalarda sarf ettiği sözlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

SOYER'E SERT TEPKİ

Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçlayan Tunç Soyer'e cevap veren Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır'' şeklinde açıklama yaptı.

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