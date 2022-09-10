Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurdun her noktasında, hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Hain terör örgütleri ve mensupları düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışıyor ve tek tek etkisiz hale getiriliyor. Kahraman Mehmetçik 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit'ten acı haber: 1 şehidimiz var Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Kuzey Irak'ta EYP patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz’in şehadet haberi, Mersin’in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.