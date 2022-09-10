Türkiye Gazetesi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü İzmir'de büyük coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise önemli gün için konuşma yaptı ve tepki çeken ifadeler kullandı. Soyer'in Osmanlı'ya yönelik skandal ifadeleri ise şu şekilde:

“Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi."

'OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALMASI ŞUURSUZLUK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.Sözcü Çelik "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasının devamı şu şekilde:

Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

'CUMHURİYET DE BİZİM OSMANLI DEVLETİ DE'

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Soyer'e tepki: Osmanlı'nın hedef alınması şuursuzluktur AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kutlamada Osmanlı'ya yönelik skandal ifadeleri üzerine sert bir tepki gösterdi. Çelik "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Tunç Soyer'in sözlerine sert tepki İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönüünde konuşan Tunç Soyer' tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dedi.

Ak Parti'den Soyer'in Osmanlı’ya ağır sözlerine sert tepki: Kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı etkinliğinde Osmanlı'ya yönelik hakaretlerine AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile." diyerek, "Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun." ifadesini kullandı.