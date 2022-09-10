Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yer alan şehitlikte toplu mezar kazıldığı iddiasını içeren bir video sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin çok paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı bu videoyu paylaştı ve tepkş gösterdi ancak videodaki iddialar için yalanlama geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Belediye açıklamasında videodaki iddiaların asılsız olduğu ve bunun "rutin bir uygulama olduğu” kaydedildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YALANLAMA GELDİ

Belediyeden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayınlanan bir videoda Gaziantep'teki bir şehitlikte "toplu mezar kazıldığı" öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz iddialar yer aldığı aktarıldı.

Gaziantep'te boş olan mezarların video kaydına alınarak 'toplu mezar' iddialarının atılması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

'RUTİN BİR UYGULAMA'

Bu iddialara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, toplu halde mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzemdir. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz."

Sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı… Gaziantep'te çekilen görüntü insanlık ölmemiş dedirtti Gaziantep’te ailesine katkı sağlamak için sokaklarda simit satan 15 yaşındaki Muhammet Enes Kartal’ın, veresiye aldığı simitlerden birini hiç düşünmeden aç sokak hayvanlarını verdi. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Gaziantep’teki katliam gibi kazada yeni gelişme: Tutuklu şoför ifadesini değiştirdi Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda yaşanan feci kazada 15 kişi hayatını kaybetti 31 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza nasıl oldu? Gaziantep kazasının sebebi ihmal mi kusur mu? Göz göre göre gelen kazada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şoför ifadesini değiştirdi. İşte gerçekler…

Yürek burkan anlar! Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarının son görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda İHA çalışanları Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen'inde aralarında bulunduğu 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasına ilişkin 2 İHA çalışanının ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı.